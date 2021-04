V Trebnje prihaja eden najobetavnejših slovenskih rokometašev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Gašper Horvat bo kariero nadaljeval v vrstah slovenskega rokometnega prvoligaša iz Trebnjega. Vodstvo kluba je sklenilo pogodbo z enim najobetavnejših slovenskih rokometašev, ki se v Trebnje seli z začetkom naslednje sezone in bo zaigral na poziciji levega zunanjega.

"Občutki ob podpisu pogodbe so super. Verjamem, da gre za neko zdravo sredino, v katero se bom dobro vklopil. Klub ima visoke ambicije, kar je eden izmed glavnih razlogov za prihod v Trebnje. Prav tako mi je všeč filozofija trenerja Uroša Zormana, ki igra taktičen in potrpežljivi rokomet. Z veliko igralci se poznam, pozitivno sem vesel in komaj čakam, da se prične nova sezona," je po podpisu pogodbe za spletno stran kluba dejal Horvat.

Anton Janc, predsednik RK Trimo Trebnje, pa je pojasnil: "V prihodnji sezoni sestavljamo zasedbo, ki bo sposobna tekmovati za sam vrh lige NLB in igranje v evropski ligi pod okriljem EHF."