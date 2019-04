V Almereju brez podcenjevanja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za slovenskimi rokometaši je zaradi poti na relaciji Zreče–Zagreb–Amsterdam razmeroma kratka noč, kljub utrujenosti pa je pri njih mogoče opaziti odločnost in osredotočenost pred četrtkovo kvalifikacijsko tekmo z Nizozemsko za nastop na evropskem prvenstvu, ki bo v začetku prihodnjega leta na Norveškem in Švedskem ter v Avstriji.

Slovenski rokometaši so se po kombinirani avtobusni in letalski poti že nastanili v svojem hotelu v predmestju največjega nizozemskega mesta, ki v teh dneh živi v ritmu nogometa zaradi prvega četrtfinalnega obračuna med domačim Ajaxom in italijanskim Juventusom iz Torina v ligi prvakov.

Črnogorski strokovnjak na slovenski klopi Veselin Vujović je svojim izbrancem zaradi zgodnjega odhoda odmeril počitek do večernega treninga v nekoliko futuristični dvorani v Almereju, ki bo v četrtek gostila tudi tekmo tretjega kroga kvalifikacijske skupine 4.

Prvi cikel kvalifikacij opravili z odliko

Slovenski rokometaši so z odliko opravili prvi cikel kvalifikacij, v Mariboru so zanesljivo premagali Latvijce, nato pa vajo ponovili tudi v Talinu, kjer so padli Estonci. V drugem ciklu kvalifikacij, ki jim prinaša dva obračuna z Nizozemci – prvi se bo v četrtek v Almereju začel ob 19.30, povratni pa v celjskem Zlatorogu v nedeljo ob 17. uri – želijo z dvema zmagama še bolj odločno zakorakati proti evropskemu prvenstvu 2020.

Foto: Sportida

"Z naše strani ne sme biti nobenega podcenjevanja"

Slovenija je po dveh odigranih tekmah v kvalifikacijski skupini 4 zbrala vse štiri točke, Nizozemska in Latvija po dve, Estonija pa je brez točk. Na zaključni turnir se bosta uvrstili dve najboljši izbrani vrsti v tej skupini.

"Če Nizozemsko primerjamo z drugima reprezentancama v naši skupini, potem lahko z gotovostjo rečemo, da je močnejša. V preteklosti je na svojih tleh namučila že številne kakovostne reprezentance, zato na naši strani ne sme biti nobenega podcenjevanja. Dve zmagi v tem tednu bi nam prinesli preboj na zaključni turnir, tega si vsi v moji ekipi močno želimo in naredili bomo vse, da ta cilj tudi dosežemo," je pred četrtkovo tekmo dejal krilni igralec Gašper Marguč.

"Nizozemska nima kake posebne pomanjkljivosti, a tudi ne izstopajoče kakovosti. Vse bo odvisno od našega pristopa, če bomo maksimalno osredotočeni od začetka, potem se lahko nadejamo zmage. Edina težava je, da smo na papirju močnejši. Nizozemske ne smemo vzeti z rezervo, v nasprotnem primeru se lahko zgodi, da slabša ekipa premaga boljšo," je še dodal Marguč, sicer krilni igralec madžarskega Veszprema.

Foto: Žiga Zupan/Sportida

Miha Zarabec: Na tej tekmi nam ne bo lahko

"Nekatere nizozemske rokometaše poznam iz bundeslige. Po posamični plati ne gre za posebej kakovostne igralce, kot celota pa dobro delujejo. To ekipo krasi moštveni duh, kar je v preteklosti že dokazala. Na tej tekmi nam ne bo lahko, a naredili bomo vse, da upravičimo vlogo favorita in osvojimo obe točki," pravi Miha Zarabec, srednji zunanji igralec v majici nekoč rokometno mogočnega nemškega Kiela.

Slovenski ekspediciji v Almereju – od prvokategornikov bodo manjkali Darko Cingesar, Klemen Ferlin, Vid Kavtičnik in Matej Gaber – se bodo v večernih urah pridružili tudi predsednik Rokometne zveze Slovenije Franjo Bobinac, generalni sekretar Goran Cvijić in še nekateri člani predsedstva RZS, za vso našo odpravo pa je, po odločitvi nizozemske rokometne zveze, zadolžen Božidar Zorko. Po besedah Slovenca, ki že 25 let biva na Nizozemskem, se bo na četrtkovi tekmi v Topsportcentrumu v Almereju zbralo več kot tisoč gledalcev, ta številka bi bila v primeru nizozemske ženske reprezentance, ki spada med najboljše na svetu, zagotovo veliko višja.