Trebanjski rokometaši še zadnjič na veliko sceno

"Tekma nima pravega tekmovalnega naboja, kljub temu bomo dali vse od sebe za dober rezultat. Ritem tekem je zelo naporen. Tatabanya je ekipa vredna vsakega spoštovanja in tako jo bomo tudi vzeli," je pred tekmo dejal trener Trebanjcev Uroš Zorman.

Trimo Trebnje in Tatabanyja sta že pred zadnjim krogom zapravila vse možnosti za preboj v drugi del tekmovanja. Iz skupine D so napredovali Rhein-Neckar Löwen, GOG Gudme, Kadetten Schaffhausen in Pelister Bitola.