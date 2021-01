Trebanjci pripeljali srbsko okrepitev

Slovenski rokometni prvoligaš Trimo Trebnje se je pred nadaljevanjem sezone okrepil s srbskim desnim zunanjim rokometašem Mihajlom Radojkovićem, so sporočili iz trebanjskega kluba. Sodelovanje bo trajalo do konca sezone.

Kot so pojasnili pri Trimu, Mihajlo Radojković povečuje konkurenco na desni strani napada, kjer sta tudi Anže Dobovičnik in Ozgur Sarak.

"Dobil sem ponudbo kluba in pogledal nekaj tekem. Všeč mi je slog igre in delo trenerja Uroša Zormana. Ko me je poklical, sem takoj sprejel ponudbo, saj tukaj igra tudi prijatelj Aleksander Tomić, ki mi bo zelo pripomogel pri prilagajanju na okolje. Za pomoč se zahvaljujem tudi bivšemu trenerju Branku Tamšetu.

Imam visoke cilje - borbo za naslov državnega prvaka in izločilne boje lige EHF, delo z vrhunskim trenerjem in individualni napredek," je dejal 195 centimetrov visoki 26-letni Radojković, ki je doslej igral za Smederevo, Partizan Beograd, Bešiktaš, Dunareo Calarasi in nazadnje za Al Sadd skupaj z Gregorjem Okleščnom in pod taktirko slovenskega stratega Branka Tamšeta.

