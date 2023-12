Slovenke pred izjemno zahtevno preizkušnjo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska ženska rokometna reprezentanca bo drevi ob 20.30 v Trondheimu igrala proti Norveški, ki je ena izmed treh gostiteljic svetovnega prvenstva, ki poteka še na Danskem in Švedskem. Varovanke črnogorskega stratega Dragana Adžića bodo proti favoriziranim domačinkam skušale priti do presenečenja, kar bi jih obdržalo v igri za četrtfinale.

Slovenke so nastope na SP začele z dvema zmagama. S 30:24 so najprej premagale Islandke, nato pa še Angolke. Na zadnji tekmi skupinskega dela so nato s 27:31 klonile proti Francozinjam, minulo sredo pa z enakim rezultatom na uvodu drugega dela tekmovanja odpravile Južno Korejo.

Najtežji preizkus v skupini 2, iz katere v četrtfinale vodita dve mesti, jih čaka proti Norvežankam, ki so lani na evropskem prvenstvu v Sloveniji osvojile zlato kolajno. Obenem so tudi branilke naslova z zadnjega SP v Španiji pred dvema letoma.

Neporažene severnjakinje so pred obračunom s šestimi točkami vodilna ekipa skupine. Ravno toliko točk ima Francija, sledi Slovenija s štirimi, Avstrija z dvema, medtem ko Angolke in Južnokorejke točk v tem delu tekmovanja še nimajo.

"Nimamo česa izgubiti, lahko le veliko pridobimo. Zaradi tega se lahko na tekmo podamo sproščeno. Smo motivirane in osredotočene na naše naloge. Upamo na pozitiven razplet," je za Rokometno zvezo Slovenije pred petim dvobojem na SP dejala Maja Svetik.

Tekmovanje v drugem delu SP bodo Slovenke končale v nedeljo, ko se bodo ob 18. uri pomerile še z Avstrijo.

SP v rokometu (Ž), 10. dan:

Petek, 8. december:

Lestvice:

Preberite še: