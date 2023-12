Slovenke v boj za zelo pomembno zmago

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska ženska rokometna reprezentanca bo danes igrala zadnjo tekmo na svetovnem prvenstvu na Danskem, Norveškem in Švedskem. V dvorani Spektrum v Trondheimu se bo v tretjem krogu drugega dela tekmovanja pomerila z Avstrijo, sosedski dvoboj se bo pričel ob 18. uri.

Slovenija je po petkovem porazu proti Norveški izgubila tudi teoretične možnosti za preboj v četrtfinale. Norveška in Francija sta v vodstvu z osmimi točkami, Slovenija je zbrala štiri, Angola in Avstrija po dve, Južna Koreja pa je brez točk.

Za izbranke slovenskega selektorja Dragana Adžića bo današnja tekma izjemno pomembna. Tretjeuvrščene reprezentance iz vseh štirih skupin v drugem delu tekmovanja bodo glede na število osvojenih točk ter razlike v golih naskakovale deveto mesto, ki prinaša nastop na enem od treh kvalifikacijskih turnirjev za poletne olimpijske igre prihodnje leto v Parizu.

Slovenske rokometašice so v dosedanjem delu zaključnega turnirja premagale tekmice iz Angole, Islandije in Južne Koreje ter izgubile proti Francozinjam in Norvežankam.

SP v rokometu (Ž), 12. dan:

Nedelja, 10. december:

Lestvice:

