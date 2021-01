Slovenski rokometaši pripravljeni na boj na vse ali nič

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Izbranci 47-letnega švedskega strokovnjaka na slovenski klopi Ljubomirja Vranješa se zavedajo, da je pred njimi tekma, ki jim ne dopušča nobenega preračunavanja, turnirski giljotini pa se lahko izognejo le v primeru zmage. V podobnem položaju in pod hudim pritiskom bodo tudi domači rokometaši, ki so v dosedanjem delu tesno izgubili proti Švedom ter brez težav premagali svoje tekmece iz Čila, Severne Makedonije, Rusije in Belorusije.

Pred nedeljskim zadnjim krogom imata najboljši izhodiščni položaj Švedska in Egipt, ki imata točko prednosti pred Slovenijo in Rusijo, Belorusija in Severna Makedonija pa nimata več nobenih možnosti za preboj v četrtfinale.

Slovenija in Egipt sta doslej odigrala dve medsebojni tekmi na svetovnih prvenstvih. V Španiji 2013 je Slovenija v osmini finala slavila z 31:26, na Portugalskem 2003 pa v skupinskem delu izgubila s 26:27.