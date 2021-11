Slovenski selektor razkril karte

Slovenska ženska rokometna reprezentanca bo s ponedeljkovim zborom vstopila v misijo svetovno prvenstvo 2021. Selektor Dragan Adžić je danes razkril seznam 26 kandidatk za nastop na turnirju, ki bo med 1. in 19. decembrom v Španiji. Zaradi poškodb sta že zdaj odpisani Barbara Lazović in Teja Ferfolja.

Pred slovensko žensko reprezentanco je vrhunec letošnjega leta. Slovenke se bodo prihodnji mesec mudile na svetovnem prvenstvu, kjer jih že v prvem delu tekmovanja v Granollersu čakajo izjemno zahtevne tekme. Najprej se bodo 3. decembra pomerile s Črno goro, 5. decembra s Francijo, 7. decembra pa z Angolo. V drugi del tekmovanja bodo napredovale tri najboljše izbrane vrste iz skupine A, četrtouvrščeno ekipo pa čakajo obračuni v tako imenovanem predsedniškem pokalu za končne uvrstitve od 25. do 32. mesta.

Seznam slovenske reprezentance:



Vratarke: Karin Kuralt, Amra Pandžić, Maja Vojnović in Branka Zec;

Krilne igralke: Iza Bon Brzin, Katarina Regner, Maja Svetik, Petra Kramar, Živa Čopi, Tija Gomilar Zickero in Alja Varagić;

Zunanje igralke: Ana Abina, Ema Hrvatin, Erin Novak, Tjaša Stanko, Nuša Fegic, Elizabeth Omoregie, Nina Zulić, Nina Žabjek, Ana Gros in Dominika Mrmolja;

Krožne napadalke: Aneja Beganović, Manca Jurič, Valentina Klemenčič, Nataša Ljepoja in Urška Zelnik.

Adžić je na zbor povabil 26 rokometašic. Foto: Vid Ponikvar

Selektor slovenske izbrane vrste Dragan Adžić, ki je pred časom na tem mestu zamenjal Uroša Bregarja, je na ponedeljkov zbor povabil 26 rokometašic, že isti dan pa je ta seznam skrajšal za šest imen. Med drugim mu nekaj sivih las že zdaj povzročata poškodbi Barbare Lazović in Teje Ferfolja. Lazovićeva si je v začetku tega meseca na tekmi v romunskem prvenstvu hudo poškodovala desno koleno. Strgana prednja križna vez in poškodba meniskusa zahtevata operativen poseg ter večmesečno rehabilitacijo. Po poškodbah se vračata Branka Zec in Valentina Klemenčič, nekaj reprezentantk pa je imelo tudi težave z okužbami s koronavirusom.

"Za nekoliko večje število vabljenih igralk smo se odločili, ker se določene posameznice vračajo po poškodbah ali prebolelem koronavirusu. Od vseh slovenskih igralk najbolje poznam prav Lazovićevo. Njena odsotnost se bo močno poznala predvsem v našem centralnem bloku, kjer bo manjkala tudi Ferfolja, obe igralki sta izjemno pomembna člena v naši verigi," je ob tem dejal slovenski selektor, ki je kljub temu izjemno motiviran za delo in dobre predstave slovenske izbrane vrste.

Priprava na domače SP Barbara Lazović se je hudo poškodovala. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Po štirih ali petih letih bom imel priložnost voditi reprezentanco na velikem tekmovanju, izjemno vesel sem, da bo to Slovenija," je dejal Adžić, ki bo svetovno prvenstvo izkoristil tudi kot pripravo na prihajajoče evropsko prvenstvo, ki ga bo prihodnje leto ob Severni Makedoniji in Črni gori gostila tudi Slovenija. "Na svetovnem prvenstvu bomo nastopili v izjemno zahtevni skupini. V njej so letošnje olimpijske prvakinje iz Francije, vedno močne Črnogorke in neugodne Angolke, ki so nas pred dvema letoma na svetovnem prvenstvu na Japonskem premagale za devet golov. Tudi v primeru, da bi nastopili z vsemi najboljšimi igralkami, proti tako imenitnim tekmicam, kot nas čakajo v skupinskem delu v Španiji, ne bi bili v vlogi favoritinj," z nogami trdno na tleh ostaja Adžić.

Slovenija bo priprave za bližnji zaključni turnir na Pirenejskem polotoku pričela 22. novembra v Laškem. Od tam se bo 25. novembra odpravila v Poreč, kjer bo opravila nekaj skupnih treningov s Hrvaško in odigrala dve pripravljalni tekmi (26. in 27. novembra). Po dnevu premora se bo v Laškem znova zbrala 29. novembra, v Španijo pa bo odpotovala 2. decembra.

