Slovenke domače SP odprle z zanesljivo zmago

Pritisk uvodne tekme se je izbrankam selektorja Sebastjana Oblaka poznal v prvih 16 minutah, nato pa so stopnjevale ritem in do odmora praktično rešile vprašanje zmagovalk. Pri izidu 10:7 so začele v obrambi igrati precej bolje in zanesljivejše, svoje je dodala vratarka Karin Kuralt. Na drugi strani je po zaslugi tega sledilo kar nekaj uspešno izvedenih nasprotnih napadov, piko na i pa je z uspešno izvedeno sedemmetrovko za svoj sedmi zadetek in vodstvo s 23:8 tik pred glavnim odmorom postavila kapetanka Erin Novak.

Po vrnitvi na igrišče je selektor Oblak precej priložnosti ponudil igralkam s klopi, ki niso ničesar prepuščale naključju. Brez večjih težav so ohranjale varno razliko za prvi točki Slovenk med svetovno elito. V slovenski vrsti je bila z desetimi zadetki najučinkovitejša Novakova, po pet sta jih dodali Ivona Barukčič in Valentina Klemenčič. Za Mehiko je Jenifer Verdugo Vejar zadela petkrat.

Oblak: Čestitke za prikazano

"Videlo se je, da nam na začetku ni bilo lahko, nato pa smo le strnili vrste v obrambi. Dekleta so bila nervozna, saj v zadnjih štirih letih niso zmagale tekme na največjih tekmovanjih. Skozi celoten teden smo se osredotočali le na Mehiko in si njeno igro ogledovali na videoposnetkih. Naše rokometašice si resnično zaslužijo vse čestitke za prikazano. Upoštevale so nasvete in dogovore. V drugem polčasu smo morda nekoliko popustili, a to je bila posledica visokega vodstva in s tem povezane osredotočenosti. Zelo mi je bilo všeč, da so se dekleta tudi po zajetnem vodstvu borila za vsako žogo. Kapo dol, resnično sem pozitivno presenečen. Menim, da je bila ta borbenost najlepše vabilo za vse navijače, ki jih tokrat ni bilo v dvorani Golovec, da na isto mesto pridejo konec tedna proti Čilu in Nemčiji," je po zmagi dejal selektor.

"Čestitke celotni ekipi. S soigralkami smo pokazale, da zmoremo. Zavedale smo se, kako igra Mehika. S soigralkami smo se dogovorile, da bomo vsako tekmo svetovnega prvenstva odigrale po najboljših močeh. Na rezultat se nismo ozirale, pomembna nam je bila le naša igra. S to zmago smo nekoliko popravile vtis z lanskoletnega evropskega prvenstva. Sedaj moramo le nadaljevati v tem ritmu," je povedala Novakova.

Slovenija bo naslednjo tekmo v skupini F igrala v petek, 24. junija, ko se bo pomerila z reprezentanco Čila. Tekma se bo pričela ob 18.30.