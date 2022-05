Selektor na priprave za tekmo z Dansko povabil 24 igralk

Po koncu klubskih aktivnosti se bo junija še zadnjič v tej sezoni zbrala slovenska ženska članska reprezentanca. Ta bo odpotovala na Dansko, kjer bo z eno najboljših reprezentanc na svetu odigrala prijateljsko tekmo.

Bronasti reprezentanci z decembrskega svetovnega prvenstva v Španiji se bodo zoperstavile krilne igralke Tamara Mavsar, Ema Abina, Tija Gomilar Zickero in Alja Varagić, zunanje igralke Ana Abina, Elizabeth Omoregie, Nina Zulič, Dominika Mrmolja in Ana Gros, krožne napadalke Valentina Tina Klemenčič, Nataša Ljepoja in Aneja Beganović ter vratarki Amra Pandžić in Branka Zec.

Na zbor so poleg njih vabljene še Tajda Tripković, Maja Vojnovič, Petra Kramar, Tjaša Stanko, Barbara Lazović, Urša Zelnik, Živa Čopi, Maja Svetik, Manca Jurič in Nina Žabjek. Šest izmed slednjih je v zadnjem obdobju imelo težave s poškodbami oziroma se še nahajajo v fazi rehabilitacije po operativnem posegu.

Tekma na Danskem bo v sklopu predvidenih reprezentančnih aktivnosti znotraj koledarja evropske rokometne zveze prinesla nov korak v pripravi na novembrsko evropsko prvenstvo, ki ga bo Slovenija gostila skupaj s Severno Makedonijo in Črno goro.

Adžićeve izbranke bodo uvodoma nastopale v Celju, kjer se bodo v skupini B zoperstavile Danski, Švedski in Srbiji. Vstopnice za ogled tekem na največjem športnem dogodku za ženske v zgodovini Slovenije so že na voljo.

