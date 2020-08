Sanjski začetek mladega Slovenca v sloviti Barceloni

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Medtem ko slovenski klubi še čakajo na začetek rokometne sezone, pa so se tekmovanja že začela v Španiji, kjer je Barcelona v soboto osvojila že drugo lovoriko v tej sezoni. V Benidormu na vzhodni obali Španije je bil v soboto na sporedu obračun za španski Superpokal, ki ga je s kar 38:18 dobil katalonski velikan, naslov MVP-ja pa je osvojil slovenski rokometaš Domen Makuc.

Za Barcelono, za katero igra tudi slovenski trio - Blaž Janc, Jure Dolenec in Domen Makuc - je v soboto osvojila še drugo lovoriko v novi sezoni. Po zmagi v katalonskem superpokalu, so rokometaši Barcelone dvignili še pokal za najboljšega v španskem superokalu. Najboljši strelec obračuna z Benidormom je bil mladi Makuc, ki je dosegel sedem zadetkov in osvojil tudi naziv najkoristnejšega igralca tekme, Janc je dosegel štiri zadetke, Dolenec pa enega manj.

Slovenski rokometni dragulj 20-letni Makuc sicer velja za enega najbolj talentiranih rokometašev v Evropi. Nadarjeni, zdaj nekdanji član Celja Pivovarne Laško, je to poletje sklenil kar štiriletno pogodbo z Barcelono in je še četrti Slovenec, ki je kdajkoli zaigral v slovitem španskem klubu.

Špansko državno prvenstvo se bo začelo 2. septembra.

Preberite še: