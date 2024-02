Začenja se boj za zaključni turnir

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bo v Ormožu na sporedu prva tekma četrtfinala rokometnega pokala Slovenije. Za prvo vstopnico na zaključni turnir se bosta ob 19. uri pomerili zasedbi domačega Jeruzalema in Kopra.

Preostale tekme bodo na sporedu v kasnejših terminih. V torek, 20. februarja, se bosta pomerili ekipi Moškanjcev - Gorišnice in Trima Trebnjega, obračun med Krko in Celjem Pivovarno Laško pa bo prinesel 20. april. Zaradi bolezni v domači ekipi je prestavljena tekma med Dolom TKI Hrastnikom in Slovenj Gradcem, ki je bila predvidena za ta torek. Naknaden termin še ni znan.

Zmagovalci dvobojev se bodo uvrstili na zaključni turnir, ki bo na sporedu v petek, 5., in soboto, 6. aprila 2024.