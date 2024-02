Celjani pred novo misijo (ne)mogoče

Magdeburg je aktualni evropski prvak in trenutno zaseda drugo mesto v skupini B. Po porazih v prvih dveh krogih lige prvakov so Nemci nanizali devet zaporednih zmag in so ena izmed najbolj vročih ekip v Evropi. Gojijo hiter, atraktiven rokomet in so nevarni z vseh položajev.

Tega se zavedajo tudi v celjskem taboru. Trener Alem Toskić od igralcev pričakuje veliko željo in borbenost, zaveda pa se kakovosti tekmeca. Celjski strateg ima na razpolago mlado zasedbo, ki ji takšni spopadi z evropskimi velikani pomagajo pri nabiranju izkušenj.

Celjani v dosedanjem poteku lige prvakov še niso osvojili točke in so prikovani na dno skupine B. Wisla Plock in Porto imata tri kroge pred koncem na šestem oziroma sedmem mestu neulovljivo prednost šestih točk, zato bodo rokometaši iz knežjega mesta do konca evropske sezone igrali za prestiž. Nazadnje so bili nemočni v Montpellieru, tamkajšnja zasedba je dvoboj dobila z 32:21.

Na vrhu skupine B je Barcelona z 20 točkami, sledi Magdeburg z 18. Veszprem ima 16, Montpellier 12, GOG Gudme pa 10 točk.