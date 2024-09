Boj za evropski prestol brez slovenskega predstavnika

Rokometaši iz katalonske prestolnice, kjer igrata slovenska reprezentanta Blaž Janc in Domen Makuc, so papirnati favoriti tudi v novi sezoni, poleg njih pa se na rokometni Mont Blanc želijo povzpeti še nekatere druge ekipe. Najresnejša kandidata za končno zmago sta tudi oba nemška predstavnika iz Berlina in Magdeburga. Visoko kotira tudi letošnji osmoljenec finalne tekme iz Aalborga, po zvezdah lahko posežeta tudi Veszprem in Kielce, želje po zmagoslavju ni izgubila niti vse manj zvezdniška ekipa iz Pariza.

Poleg Janca in Makuca bodo v ligi prvakov nastopili še številni Slovenci. Miha Zarabec, Tim Cokan, Peter Šiško in Mitja Janc so člani poljske Wisle iz Plocka, Matej Gaber in Rok Ovniček igrata za francoski Nantes, Domen Tajnik in Nejc Cehte za Eurofarm Pelister iz Severne Makedonije, Gašper Marguč za madžarski Veszprem, Aleks Vlah za danski Aalborg, Borut Mačkovšek za madžarski Pick Szeged, Aleks Kavčič pa za hrvaški Zagreb.

V skupini A bodo igrali nemški Füchse Berlin, PSG, Fredericia, Sporting Lizbona, Dinamo Bukarešta, Veszprem, Wisla Plock in Eurofarm Pelister, v skupini B pa Barcelona, Aalborg, Pick Szeged, Nantes, Kielce, Magdeburg, Kolstad in Zagreb.

Zaključni turnir četverice bo 14. in 15. junija prihodnje leto na tradicionalnem prizorišču v Lanxess Areni v Kölnu.