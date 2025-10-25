Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Š. L.

Amra Pandžić Alja Varagić Krim Mercator Krim Mercator liga prvakinj

Sobota, 25. 10. 2025, 7.35

33 minut

Rokometna liga prvakinj, 5. krog

Krimovke po presenečenje, uradno slovo Amre Pandžić in Alje Varagić

Š. L.

Krim OTP Group Mercator - Ferencvaros | Krimovke so še brez točk. | Foto Filip Barbalić

Krimovke so še brez točk.

Foto: Filip Barbalić

Rokometašice Krima OTP Group Mercatorja ob 18. uri v Areni Stožice čaka nastop v 5. krogu rokometne lige prvakinj proti Bukarešti. Ljubljančanke poudarjajo, da gre za izjemno težkega tekmeca, kljub temu pa v domačem taboru pripravljajo spremembe v igri, s katerimi si želijo do prve zmage v letošnjem najelitnejšem evropskem klubskem tekmovanju.

Sportal Krimovke v soboto po presenečenje z Bukarešto

Kratek reprezentančni premor ni ponudil časa za resne spremembe v igri, trener Žiga Novak je čas zato posvetil individualnim pomanjkljivostim igralk. Za dvoboj z Romunkami si želi predvsem hitrejšo igro, velik poudarek pa je bil v dneh pred tekmo na tranzicijski fazi igre, s čimer igralke lahko pridejo do bolj čistih metov in boljše realizacije v napadu.

Pri organizaciji tekme so se pri serijskih slovenskih prvakinjah močno potrudili. Že ob 17. uri se bo v dvorani Stožice začel bogat spremljevalni program, tudi z nagradnimi igrami. Tekma pa bo tudi v znamenju Amre Pandžić in Alje Varagić, ki se bosta tudi uradno poslovili od rokometne igre.

Liga prvakinj, 5. krog

Sobota, 25. oktober:

Nedelja, 26. oktober:

Lestvici 

Amra Pandžić Alja Varagić Krim Mercator Krim Mercator liga prvakinj
