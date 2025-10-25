Krimovke po presenečenje, uradno slovo Amre Pandžić in Alje Varagić

Rokometašice Krima OTP Group Mercatorja ob 18. uri v Areni Stožice čaka nastop v 5. krogu rokometne lige prvakinj proti Bukarešti. Ljubljančanke poudarjajo, da gre za izjemno težkega tekmeca, kljub temu pa v domačem taboru pripravljajo spremembe v igri, s katerimi si želijo do prve zmage v letošnjem najelitnejšem evropskem klubskem tekmovanju.

Kratek reprezentančni premor ni ponudil časa za resne spremembe v igri, trener Žiga Novak je čas zato posvetil individualnim pomanjkljivostim igralk. Za dvoboj z Romunkami si želi predvsem hitrejšo igro, velik poudarek pa je bil v dneh pred tekmo na tranzicijski fazi igre, s čimer igralke lahko pridejo do bolj čistih metov in boljše realizacije v napadu.

Pri organizaciji tekme so se pri serijskih slovenskih prvakinjah močno potrudili. Že ob 17. uri se bo v dvorani Stožice začel bogat spremljevalni program, tudi z nagradnimi igrami. Tekma pa bo tudi v znamenju Amre Pandžić in Alje Varagić, ki se bosta tudi uradno poslovili od rokometne igre.

