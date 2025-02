Krimovke za boljše izhodišče

Ljubljanska zasedba si je z remijem pri Nyköbingu pred tednom dni že zagotovila dodatne kvalifikacije za nastop v četrtfinalu, današnja tekma bo odločala o četrtem mestu v skupini A. Krimovke si ob zmagi to lahko zagotovijo tudi z remijem, saj so na prvi tekmi med ekipama zmagale.

Krimovke ob tem proti starim znankam, s katerimi so v preteklih mesecih opravile tudi skupne treninge, iščejo še nekaj dodatne samozavesti po precej nestanovitni sezoni v elitnem klubskem tekmovanju. Tega so začele s štirimi zaporednimi zmagami, nato pa izgubile na naslednjih sedmih tekmah po vrsti.

Španski strateg Krimovk Ambrosio Martin si želi, da bi ekipa okrepila samozavest pred končnico. "Iz tedna v teden kažemo boljše predstave, pa vendar vsakič najdemo nekaj, kar moramo še izboljšati. To je naš največji izziv," je dejal Martin na tedenskem druženju z novinarji.

Najboljši dve ekipi iz obeh skupin (A in B) lige prvakinj se bosta neposredno uvrstili v četrtfinale, ekipe od tretjega do šestega mesta pa čakajo dodatne tekme za uvrstitev med najboljših osem. Z osvojenim četrtim mestom v skupini bi si Krimovke zagotovile povratno tekmo dodatnih kvalifikacij na domačem igrišču. Možne tekmice Ljubljančank v play-offu so igralke Bresta in Ludwigsburga.

Rokometna liga prvakinj, 14. krog

Sobota, 22. februar:

Nedelja, 23. februar:

Lestvici: