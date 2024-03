Velenjčani za konec še s Skjernom

Varovanci Zorana Jovičića so se med najboljših 16 ekip evropske lige uvrstili z drugim mestom v skupini C, kjer so moči merili s švedskim Sävehofom, špansko Cuenco in švicarskim Winterthurjem.

Dve zmagi in remi so bili dovolj za napredovanje v naslednji krog tekmovanja, v katerem so se merili še z Nexe Našicam in Skjernom. V glavnem delu tekmovanja so najprej visoko izgubili s Skjernom (31:45), nato remizirali s hrvaško ekipo (27:27) in z istim tekmecem nato izgubili s 27:34 ter ostali brez možnosti za izločilne boje.

Na lestvici skupine 2 imajo Nexe Našice sedem točk, Skjern jih ima šest, Sävehof pet, Velenjčani pa dve točki.

Varovanci Zorana Jovičića se bodo tako s tekmo s Skjernom poslovili od letošnje evropske sezone. Istočasno bo na Švedskem tekma med Sävehofom in Nexe Našice.

"Pred nami je še zadnja evropska tekma z izjemno močnim nasprotnikom. Zadnja tekma državnega prvenstva nas je izžela, zato bo na tekmi evropske lige potrebna večja rotacija igralcev. Vsak v ekipi bo moral prispevati svoje in verjamem, da bodo fantje na igrišču pokazali največ," pred torkovim obračunom za spletno stran velenjske ekipe razmišlja Jovičić.

Skjern trenutno zaseda šesto mesto v danski prvi ligi. Njihov najmočnejši adut je 22-letni Viktor Bergholt, ki je to sezono evropske lige dosegel 53 zadetkov. Tri zadetke več je na velenjski strani dosegel Tilen Sokolič.

Evropska liga, drugi del, 4. krog

Torek, 5. marec: