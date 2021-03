Pred prvim zrelostnim izpitom: Ne bomo se pritoževali in iskali izgovorov

Slovenska rokometna reprezentanca bo danes odigrala svojo prvo tekmo po koncu januarskega svetovnega prvenstva. Izbranci Ljubomirja Vranješa bodo v Zlatorogu "poplačali stare grehe", saj bi morala biti tekma s Poljsko v boju za evropsko prvenstvo leta 2022 na sporedu že novembra, a je takrat zaradi okužb z novim koronavirusom v poljskem taboru odpadla. Slovenci so pred današnjim obračunom opravili le dva skupna treninga, prav tako pa izbrano vrsto pestijo težave s poškodbami nekaterih ključnih igralcev.

Nik Henigman zaradi poškodbe tokrat ne bo mogel pomagati slovenski izbrani vrsti. Foto: Reuters

Pred tretjim kvalifikacijskim preizkusom slovensko vrsto pestijo težave s poškodbami. Zaradi težav z gležnjema sta nastop bila primorana odpovedati visokorasla člana madžarskega Pick Szegeda, Borut Mačkovšek in Nik Henigman, na sobotni klubski tekmi pa se je poškodoval še Darko Cingesar. Levokrilni rokometaš ima težave z levo stegensko mišico in je vprašljiv za torkovo tekmo, zato je selektor Vranješ na priprave v Zreče dodatno vpoklical člana Celja Pivovarne Laško Tadeja Mazeja. A kljub težavam v slovenskih vrstah ne bežijo pred vlogo favorita.

Nočejo iskati izgovorov

Jure Dolenec in Blaž Janc sta se pripravam slovenske izbrane vrste pridružila šele v ponedeljek zvečer. Foto: Grega Valančič/Sportida "Imamo določene kadrovske težave, a se ne bomo pritoževali in iskali izgovorov. Naš pogled je usmerjen naprej, upam, da bomo do tekme s Poljaki sestavili vsaj dva skupna treninga. Odsotnost Mačkovška in Henigmana bo gotovo prinesla določene spremembe v naši igri v obrambi in napadu, a vsem varovancem, ki jih imam na voljo, povsem zaupam. Še vedno imamo dobro ekipo. V torek gremo na zmago, šele po tej tekmi se bomo posvetili tekmecem iz Berlina," je pred tekmo dejal slovenski selektor.

Obračun s Poljaki bo Sloveniji služil tudi kot pomembna priprava pred tremi tekmami, ki Slovenijo čakajo konec tedna v Berlinu v boju za olimpijske igre. Zadnji medsebojni obračun Slovenije in Poljske sega v lansko evropsko prvenstvo na Švedskem, Norveškem in v Avstriji, ko so slovenski rokometaši tekmece v Göteborgu premagali s 26:23. Slovenci so sicer v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo do zdaj odigrali dva obračuna, na prvi tekmi so v gosteh ugnali Nizozemsko s 34:32, pred odhodom na svetovno prvenstvo pa so doma proti Nizozemcem iztržili le remi (27:27).

Kvalifikacije za EP 2022



Torek, 9. marec, dvorana Zlatorog:

20.10 Slovenija - Poljska

Preberite še: