Slovenke v boj s Črnogorkami

Slovenske rokometašice se bodo s Črnogorkami znova srečale po decembrskem evropskem prvenstvu v Španiji. Tedaj so bile Slovenke izjemne in zmagale kar z 28:18. Tokrat jih gotovo čaka veliko težje delo. Tega se še kako dobro zaveda tudi selektor Dragan Adžić, ki je reprezentanco svoje domovine v preteklosti vodil do največjih uspehov na mednarodnem prizorišču. Med drugim je z njo v Londonu leta 2012 osvojil naslov olimpijskih prvakinj, nekaj mesecev za tem pa so se Črnogorke povzpele na evropski prestol.

"V tem tednu nas čakata dve preizkušnji proti resnim tekmicam, ki jih dobro poznamo. Na prvi tekmi v Ljubljani bomo imeli na voljo kakovostno zasedbo igralk, medtem ko bo na drugi tekmi v Podgorici zaradi bližajoče se tekme četrtfinala Krima Mercatorja v ligi prvakinj manjkalo najmanj pet igralk. Edina stvar, ki je na četrtkovi tekmi ne moremo pričakovati, je, da bomo tekmice strli na isti način kot v Španiji. Uspeh na tej tekmi bi nam veliko pomenil v smislu dodatnega dviga samozavesti, obenem pa prinesel dodatno vrednost na poti do evropskega prvenstva," je pred obračunom dal pove Adžić in nadaljeval: "Raven igre Črnogork bo zagotovo na višji ravni kot decembra na svetovnem prvenstvu. Za razliko od tedaj imajo tekmice na voljo tudi nekaj dodatnih kakovostnih igralk. Zagotovo nas čaka povsem drugačen obračun kot v Španiji, a verjamem, da bodo naše rokometašice znova pokazale čustva in energijo."

Slovenke v pokalu EHF nastopajo v sklopu priprav na evropsko prvenstvo, na katerega so kot gostiteljice že uvrščene. Slovenija trenutno s štirimi točkami zaseda drugo mesto, a enako točkovno bero premore tudi Črna gora. Po četrtkovi tekmi v Ljubljani v nedeljo sledi še obračun v črnogorski prestolnici, Podgorici.