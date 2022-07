Ose vzletele

Prvega treninga so se udeležili Ibrahim Haseljić, Domen Tajnik, Kenan Pajt, Aljaž Verboten, Jernej Drobež, Tilen Sokolič, Matic Verdinek, Peter Šiško, Timotej Grmšek, Emir Taletović in Enej Slatinek Jovičić, ter štirje novinci, Matevž Skok, David Kovačič, Urban Pipp in Martin Hebar.

Na prvem treningu sta manjkala Branko Predović in Tarik Mlivić, ki sta to poletje nastopala na svetovnem mladinskem prvenstvu in kadetska reprezentanta Malik Mlivić in Nejc Hriberšek, ki bosta med 4. in 14. avgustom branila barve Slovenije na evropskem prvenstvu.

V pripravljalnem ose čakata tudi na turnirja v Gradcu in Sarajevu ter odigrale tri pripravljalne tekme.

"Pred nami je ciklus priprav. Odigrali bomo nekaj prijateljskih tekem in se udeležili dveh turnirjev. Čaka nas težji del sezone iz katerega upam, da bodo vsi igralci prišli zdravi in brez poškodb. V tem tednu bo več poudarka na teku, v naslednjem pa že začnemo z igro rokometa in pripravami na prvi letošnji izziv, superpokal," je ob prvem zboru ekipe povedal trener Zoran Jovičić.