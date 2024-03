Olympiakos še drugič premočan za Krko

Rokometaši Krke so končali nastope v evropskem pokalu. Na današnji povratni tekmi četrtfinala so na domačem terenu izgubili z grškim Olympiakosom z 19:25 (10:10). Grki so bili boljši že na prvi tekmi z 31:26.

Krka je pred uvrstitvijo v četrtfinale v tem tekmovanju začela v drugem krogu in takrat zanesljivo opravila z estonskim Viljandijem, v tretjem je izločila belgijski Vise, v osmini finala pa Slobodo Tuzlo. Olympiakos, pri katerem igra tudi slovenski rokometaš Miha Kavčič, je po vrsti premagal italijanski Sassari, hrvaški Trogir in italijanski Brixen.

V četrtfinalu pa je bil pirejski klub previsoka ovira za Novomeščane. Ti so si pet golov zaostanka nabrali že v gosteh, a so kljub temu napovedali, da se ne bodo predajali vnaprej.

V prvem delu povratne tekme so bili še kolikor toliko enakovredni. Začetni zaostanek 2:6 so še znižali na 5:6 in bili potem do polovice tekme blizu Olympiakosu, Marko Nikolić je v 35. minuti še zadel za vodstvo z 8:7, Gašper Horvat pa tik pred koncem prvega polčasa za 10:9.

Domači so nazadnje vodili pri 12:11 v začetku drugega dela, potem pa je sledil niz gostov, ki so si na hitro priigrali tri gole naskoka (17:14). Približno takšno razliko so ohranjali večji del nadaljevanja, tako da Krka ni imela realnih možnosti ne za zmago na današnji tekmi, pa tudi ne za preobrat v seštevku.

Grki so ob koncu zmago le še potrdili z najvišjim vodstvom na dvoboju za 25:19. Pri domačih sta po pet golov dosegla Luka Muhič in Marko Majstorović, za Olympiakos pa sta po štiri dosegla Ivan Vida in Savas Savas, tri je dodal Kavčič.