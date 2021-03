Odločen korak do Moskve in nove senzacije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred rokometašicami Krim Mercatorja je tekma sezone. V soboto slovenske prvakinje, medtem ko se bodo slovenski rokometaši v Berlinu merili z Nemčijo za nastop na olimpijskih igrah, v Volleyball Areni Dynamo čaka povratni dvoboj osmine finala lige prvakinj. Na prvi tekmi so Ljubljančanke z izjemno igro kar nekoliko senzacionalno nadigrale ruskega velikana. Pred povratnim obračunom imajo dvakratne evropske prvakinje pet golov prednosti, ki pa ljubljanski ekipi ne zagotavlja mirnega spanca, na kar pred odhodom pred odhodom v rusko prestolnico opozarja tudi strateg Krima Uroš Bregar.

Uroš Bregar verjame v svoje varovanke. Foto: Vid Ponikvar

"Že takoj po tekmi sem dejal, da je vseeno ali bi zmagali za devet ali izgubili za en zadetek, to v športu nič ne prinaša, če ne bomo na drugi tekmi skoncentrirani na naše delo. Tudi če bi zmagali z višjo razliko, nam to še ne bi zagotovilo napredovanja. Teh pet zadetkov se lahko hitro izgubi. Spet moramo prikazati vrhunsko predstavo, ohraniti moramo hladne glave. V Moskvo ne gremo braniti izplena iz prvega srečanja, temveč bomo tudi v Rusiji poskusili zmagati," je odločen Bregar.

Verjamejo v četrtfinale

"Na nas je, da ohranimo mirne glave," je prepričana 25-letna Nataša Ljepoja. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida V tej sezoni so rokometašice ljubljanskega moštva že igrale v Rusiji in tamkajšnjemu državnemu prvaku Rostov Don odščipnile točko. Kljub odličnemu prvemu polčasu v Ljubljani pa v taboru Krimovk mirijo evforijo pred povratnim srečanjem v Rusiji. "V Rusijo odhajamo neobremenjeni. Naša naloga je, da igramo tako dobro obrambo kot na prvi tekmi, potreben pa bo še bolj natančen met v napadu. Verjamem, da nam bo uspel ta preboj v četrtfinale. Kljub zmagi na prvi tekmi naš napad ni bil dober, res pa je, da smo igrali le s štirimi zunanjimi igralkami. Obramba je bila res na najvišjem možnem nivoju, odigrali smo jo najboljše do zdaj v tej sezoni," je delo svojih varovank s prve tekme pohvalil Bregar.

V taboru Krima imajo pred povratnim srečanjem nekaj težav z zdravstvenim stanjem nekaterih igralk, a bodo v soboto vse pripravljene za boj. Upa, da bodo psihološko zdržale, pomembno bo zdržati predvsem začetni pritisk Rusinj. Tega se zaveda tudi Krimova krožna napadalka Nataša Ljepoja, ki je na prvem obračunu dosegla pet zadetkov.

"Ponoviti moramo obrambno predstavo s prve tekme, a tako v napadu kot v obrambi imamo še rezerv. Še posebej se je to pokazalo na prvi tekmi v zadnjih desetih minutah, ko nam je padla koncentracija in smo prejeli nekaj lahkih zadetkov. Definitivno bo tekma v Rusiji težka, CSKA bo imel tudi pomoč navijačev. Na nas je, da ohranimo mirne glave," je prepričana 25-letna rokometašica.

Povratna tekma osmine finala lige prvakinj: Sobota, 13. marec, Moskva:

16.00 CSKA Moskva - Krim Mercator /20:25/ // izid prve tekme.

