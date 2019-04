Nizozemka in Srbkinja nova obraza pri Krimu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nizozemka Harma van Kreij in Srbkinja Ana Kojić sta najnovejši rokometni okrepitvi Krima Mercatorja. Nizozemska zunanja igralka je pred prihodom v Slovenijo zastopala barve nemške Borussie iz Dortmunda, na desnem krilu pa bo v novi sezoni igrala 163 cm visoka mlada srbska reprezentantka Kojićeva, so sporočili iz ljubljanske ekipe.

"Vedno si želim, da v naše vrste privabimo rokometašice, ki bi se dobro znašle na vseh zunanjih položajih. Harmo sem v zadnjih sezonah veliko spremljal in lahko rečem, da gre za pravo borko, ki je zelo dobra v obrambi. Na Ano je prva opozorila moja pomočnica Branka Jovanović, na testiranjih se je zelo dobro izkazala in verjamem, da bo zelo dobra menjava za Ristovsko. Zelo sem zadovoljen, da sta obe izbrali naš klub, zato se veselim prihodnje sezone in sodelovanja z njima," je po prihodu obeh igralk dejal trener Krima Mercatorja Uroš Bregar.