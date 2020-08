Mariborčane okrepil mladi Srb

Mlajši srbski reprezentant Aleksa Veselinović prihaja iz Kragujevca, kjer je prve izkušnje nabiral pri Radničkem. V Sloveniji se ne bo prvič dokazoval v tujini, leta 2018 je bil član finske zasedbe PIF Parainen.

"Za prestop v Maribor sem se odločil po daljšem pogovoru z direktorjem, ki mi je razkril načrte za delo, in zaradi dejstva, da ekipo vodi vrhunski trener. Slišal sem, da ima Maribor mlado ekipo, po vseh informacijah pa sem hitro presodil, da lahko s fanti dosežemo dober rezultat. Moja pričakovanja so visoka. Soigralci so super, na igrišču se trdo dela, v slačilnici pa je dobro in sproščeno vzdušje. Zares si želim, da dosežemo dober rezultat in da bomo z dobrimi igrami zadovoljili navijače ter da bo mesto ponosno na nas," sporoča 20-letni novinec v vrstah mariborskega kluba.

Mariborčani so bogatejši za rokometaša, ki je leta 2017 s srbsko reprezentanco do 18 let na evropskem prvenstvu na Hrvaškem osvojil 8. mesto, na turnirju pa je na sedmih tekmah dosegel 16 golov. Foto: Boštjan Selinšek/RK Maribor Branik