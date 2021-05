Magdeburg osvojil evropsko ligo v rokometu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V finalu evropske lige sta obračunala Magdeburg in Füchse Berlin. Foto: Guliverimage

Rokometaši iz Magdeburga so letošnji zmagovalci evropske lige. Na današnji finalni tekmi zaključnega turnirja v Mannheimu je Magdeburg, kjer igra nekdanji slovenski reprezentant Marko Bezjak, premagal Füchse Berlin z 28:25 (15:8), v tekmi za tretje mesto pa je bil Rhein-Neckar Löwen boljši od Wisle iz Plocka z 32:27 (15:12).

Magdeburg je nekdanji pokal EHF osvojil tudi v letih 1999, 2001 in 2007, ob tem je trikrat slavil tudi v elitnem klubskem tekmovanju na stari celini. V letih 1978 in 1981, ko je v finalu premagal ljubljanski Slovan, se je to tekmovanje imenovalo pokal prvakov, leta 2002 pa je osvojil zdajšnjo ligo prvakov.

Pri zasedbi iz Magdeburga sta bila na današnji finalni tekmi v Mannheimu najbolj učinkovita Tim Hornke in Omar Magnusson, ki sta dosegla po sedem golov, medtem ko je Bezjak prispeval zadetek. Pri ekipi iz nemške prestolnice sta bila strelsko najbolj razpoložena Hans Lindberg z osmimi in Paul Drux s štirimi goli.