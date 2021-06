Presenečenje v Kölnu, Danci izločili bogati PSG!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rokometaši Aalborga so na prvi polfinalni tekmi zaključnega turnirja lige prvakov v Kölnu premagali PSG s 35:33 (13:15). Druga polfinalna tekma med Barcelono in Nantesom se bo danes pričela ob 18. uri.

Rokometaši iz danskega Aalborga so na prvi polfinalni tekmi presenetili favorizirane Parižane in se prvič v zgodovini kluba uvrstili v veliki finale najmočnejšega klubskega tekmovanja na stari celini. Po 40 minutah igre je kazalo na zmago razvpite francoske ekipe, ki je imela popoln nadzor nad dansko. Po vodstvu z 22:17 pa se ji je povsem zaustavilo, kar je Aalborg izkoristil in z enostavnimi akcijami v 49. minuti izenačil na 24:24, le minuto kasneje pa prvič na dvoboju povedel s 25:24.

Aalborg je v tej sezoni gostoval tudi v Sloveniji. Foto: Grega Valančič/Sportida

V dramatični in razburljivi končnici so izbranci španskega strokovnjaka na klopi PSG Raula Gonzaleza igrali preveč v krču, posledica tega je bila nova zamujena priložnost. PSG je v svojem šestem nastopu na zaključnem turnirju v Kölnu tako znova ostal praznih rok, doslej se je v veliki finale prebil le leta 2017, ko je izgubil proti Vardarju iz Skopja.

V danski ekipi je bil na današnji tekmi najbolj učinkovit Feeliy Claar z osmimi goli, v francoski pa Nedim Remilli s sedmimi zadetki.

Za slovenske ljubitelje rokometa bo veliko bolj zanimiv drugi polfinalni obračun med Barcelono in Nantesom. Za špansko ekipo igrajo Jure Dolenec, Blaž Janc in Domen Makuc, za francosko pa Rok Ovniček. Španci na naslov prvaka čakajo že vse od leta 2015. Glede na letošnje predstave upravičeno ciljajo na sam vrh. Vseeno ne gre prezreti, da smo podoben scenarij gledali že v nekaj preteklih sezonah, saj je Barca skozi celotno sezono dominirala, na zaključnem turnirju pa nato ni uspela poseči na sam vrh.

Se bo Jure Dolenec od Barcelone poslovil z naslovom v ligi prvakov? Foto: Guliverimage

Kiel kralj zaključnih turnirjev, Barca najuspešnejša skupno

Največ naslovov, odkar se igra format zaključnega turnirja, imajo rokometaši Kiela, ki so bili najboljši trikrat. Več kot en naslov imata še Barcelona in Vardar iz Skopja. Barca je tudi najuspešnejša ekipa lige prvakov v zgodovini, saj jo je skupno osvojila že devetkrat. Slovenci se najraje spominjamo sezone 2003/04, ko je evropski prestol zasedel RK Celje Pivovarna Laško.

Slovenija imata svoja predstavnika na turnirju tudi med sodniki. Pravico na srečanjih v Kölnu delita tudi Bojan Lah in David Sok.

Zaključni turnir lige prvakov v rokometu: Polfinale:

Sobota, 12. junij:

Aalborg : PSG 35:33 (13:15) 18.00 Barcelona - Nantes Tekma za 3. mesto:

Nedelja, 13. junij:

15.15 PSG - Barcelona/Nantes Finale:

Nedelja, 13. junij:

18.00 Aalborg - Barcelona/Nantes

Preberite še: