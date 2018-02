Bogati Parižani v Zlatorogu do pričakovane zmage

Liga prvakov, 11. krog

Po evropskem prvenstvu na Hrvaškem se nadaljujejo boji v rokometni ligi prvakov. Igra se le še v skupini A in B. Nedelja je v Celju ponudila pravi spektakel, ki so ga z 31:26 dobili rokometaši bogatega pariškega PSG. Krog se je začel v Meškovu in Kielu. Prav obračun med Kielom in Veszpremom je imel močan slovenski pridih, Miha Zarabec se je namreč veselil zmage nad rojaki Draganom Gajićem, Gašperjem Margučem in Blažem Blagotinškom.

Miha Zarabec je na EP 2018 dosegel 23 zadetkov in bil najboljši posameznik na Hrvaškem. Tudi Kielu je po reprezentančnem premoru pomagal do zmage nad močnim Veszpremom. Foto: Mario Horvat/Sportida

Parižani so v Zlatorogu hitro povedli in nadzirali srečanje. Povedli so tudi za sedem golov (16:9), a so se Celjani zbrali in do polčasa znižali zaostanek na štiri gole (13:17). V nadaljevanju so se približali na tri gole, pa zaostajali za šest, na koncu pa izgubili za pet (26:31). V celjski ekipi je bil najbolj učinkovit Borut Mačkovšek s sedmimi goli, Tilen Kodrin je prispeval pet zadetkov.

Naslednjo tekmo bodo odigrali v soboto, ko bodo gostovali pri "slovenskih" Kielcah. Poljsko moštvo, katerega člani so Uroš Zorman, Blaž Janc in Dean Bombač, danes gostujejo pri Flensburgu.

Fotogalerija Celje : PSG skozi objektiv Urbana Urbanca/Sportida

V skupini B je Miha Zarabec s Kielom že med tednom gostil kolege pri Veszpremu, Dragana Gajića, Gašperja Marguča in Blaža Blagotinška. Kiel je zmagal z 22:20, Zarabec je bil s štirimi goli tretji najučinkovitejši mož nemške ekipe, v kateri sta po sedem zadetkov prispevala srebrna švedska reprezentanta Ekberg in Nilsson. Marguč je za poražence zabil štiri gole, Gajić in Blagotinšek pa nobenega.

V skupini A je povratnik Jure Dolenec z Barcelono premagal zvezdniški Vardar in mu prizadejal prvi poraz v ligi prvakov. Dolenec se proti evropskim prvakom, pri katerih je blestel vratar Arpad Šterbik, ni vpisal med strelce. Igor Žabić je z Wislo premagal Zagreb, med strelce pa se vpisal trikrat. Pri hrvaškem prvaku, ki ostaja na zadnjem mestu, je branil Urh Kastelic. Mario Šoštarič, Staš Skube in Matej Gaber bodo s Pick Szegedom v nedeljo lovili zmago pri nemških levih.Rokometaši Gorenja Velenja so se od lige prvakov že poslovili. V skupini C so zasedli tretje mesto.

Liga prvakov, 11. krog

LESTVICI