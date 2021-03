Krimovke odločno v lov za četrtfinale lige prvakinj

Izbranke Uroša Bregarja so na prvem srečanju v Areni Stožice, ki so ga dobile s 25:20 (12:11), pokazale, da jim ruske ekipe zares ustrezajo. Favoriziranemu CSKA so se odlično zoperstavile, še posebej v obrambi, v kateri je piko na i dodala vso sezono odlična Jovana Risović. Vratarka Krima je ubranila kar 26 strelov na njena vrata, ob tem pa dodala zadetek v prazno mrežo. Z dobro igro v napadu so obrambo nadgradile razpoložene tigrice, s sedmimi zadetki Samara Da Silva Vieira, s šestimi Oceane Sercien Ugolin in s petimi Nataša Ljepoja.

Liga prvakinj, osmina finala, povratne tekme: Sobota, 13. marec:

16.00 CSKA Moskva - Krim Mercator /20:25/

16.00 Bukarešta - Valcea /33:24/

16.00 Györ - Bietigheim /37:20/

18.00 Ferencvaros - Budućnost /19:22/ Nedelja, 14. marec:

14.00 Brest - Esbjerg /33:27/

14.00 Rostov-Don - Podravka Vegeta /29:20/

16.00 Odense - Kristiansand /36:35/



Prestavljeno:

Metz - Borussia Dortmund // izidi prvih tekem