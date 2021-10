Krimovke po nove točke na Dansko

Tokratne gostiteljice so v dosedanjem poteku tekmovanja dvakrat zmagale in vknjižile prav toliko porazov. Krimovke so premagale Kastamonu iz Turčije (24:23) in bile blizu zmage tudi proti francoskemu Metzu (28:29).

"Biti moramo bolj čvrsti in popraviti obrambo," je zadnje tekme analiziral trener krimovk Uroš Bregar, ki z optimizmom potuje na Dansko in napoveduje: "Gremo na zmago." Že proti Metzu so bile krimovke večji del obračuna boljše tekmice, narekovale so ritem igre, pravi Bregar, a je v zaključku odločila ena žoga. "Zaslužili smo si vsaj točko," je dejal trener.