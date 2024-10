Krimovke želijo ostati stoodstotne

Rokometašice Krima Mercatorja danes čaka četrti evropski izziv v ligi prvakinj. Po uvodnih treh zmagah v skupini A bodo v domači dvorani Arena Stožice ob 18. uri gostile norveški Storhamar, ta čas najboljšo ekipo tamkajšnjega prvenstva. V taboru Krima so odločeni, da pred domačimi navijači nadaljujejo zmagoviti niz.

Dosedanje tri tekme so krimovke opravile z odliko. Po tesni uvodni zmagi nad hrvaško Podravko Vegeto v Koprivnici s 24:23 in visoki domači zmagi proti danskemu Nyköbingu s 35:25 so v tretjem krogu v Romuniji premagale še Glorio Bistrito s 35:30.

Sledil je reprezentančni premor, vendar je črnogorski trener na klopi ljubljanske ekipe Dragan Adžić povedal, da ta ni zmotil zmagovitega ritma.

Rokometašica Krima Ana Abina pa je pred tekmo poudarila, da se v domačem taboru vse igralke zavedajo, kako pomembni sta dve točki.

Po treh tekmah v skupini A sta na vrhu Krim Mercator in Ferencvaros, ki sta zbrala po šest točk, Metz jih ima pet, Bukarešta štiri, Gloria Bistrita dve in Storhamar eno, Podravka Vegeta in Nyköbing pa sta za zdaj še brez točk.

Rokometna liga prvakinj, 4. krog:

Sobota, 5. oktober:

Nedelja, 6. oktober:

Lestvici: