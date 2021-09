Krimovke v Turčiji po napeti končnici do prvih točk

Rokometašice Krima so na gostovanju v Turčiji pri Kastamonuju v 3. krogu lige prvakinj dočakale prvo evropsko prvo zmago v sezoni. V izenačeni tekmi, kjer nobeni ekipi ni uspelo narediti visoke razlike, so slavile s 24:23.

Izbranke Uroša Bregarja zaradi pomembnosti tekme niso blestele, a najbolj pomembno je, da so v v Turčiji izpolnile primaren cilj in osvojile načrtovani točki. Srečanje je bilo do 13. minute povsem enakovredno, nato pa so pri izidu 5:5 Ljubljančanke naredile delni izid 3:0 in se v 18. minuti prvič nekoliko odlepile.

Gostiteljice, kjer igrajo številne Črnogorke in tudi slovenska reprezentantka Nina Zulić, so se nato po minuti odmora zbrale in hitro znižale na, še pred koncem prvega polčasa pa so Krimovke po golu izkušene Srbkinje Katarine Krpež-Šlezak prvič ušle na plus štiri, na odmor pa odšle s tremi zadetki prednosti (12:9).

Uroš Bregar je z varovankami vpisal prvo zmago. Foto: Guliverimage

Po plus pet padec v igri

V 34. minuti so po golu Svetikove prvič povedle s petimi goli razlike (15:10), v 39. minuti pa so se jim gostiteljice ponovno približale le na dva gola zaostanka (17:15). Trener Bregar je z minuto odmora zaustavil težave, v katerih so se znašle njegove varovanke. A Ljubljančanke so nadaljevale medlo in tekmicam dovolile, da so v 41. minuti prvič po dolgem času zaostajale le za gol, v 56. minuti pa so jih dokončno ujele pri 21:21.

S še drugo minuto odmora je Bregar vendarle predramil svoje igralke, ki so nato v napeti in dramatični končnici vendarle prišle do zmage. Za "potezo dneva" je poskrbela srbska vratarka Jovana Risović, ki je v predzadnji minuto srečanja ubranila met s šestmetrske črte, Dragana Cvijić pa je nato Krimu zagotovila dva gola prednosti, in razblinila dvome o zmagovalcu srečanja.

Pri Ljubljančankah je Katarina Krpež-Šlezak zabila devet golov, sledili pa sta ji Tjaša Stanko in Maja Svetik s po štirimi.

Krim po reprezentančnem premoru čaka domače srečanje proti Metzu, ki bo na sporedu 17. oktobra.