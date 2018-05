V Novem mestu videli kar 80 zadetkov in visoko zmago Celja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

LIGA NLB, ZA PRVAKA IN OBSTANEK, 9. KROG

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v predzadnjem krogu končnice za prvaka v ligi NLB v gosteh premagali novomeško Krko s 46:34 (24:16).

Celjani so vse dvome o novem in skupno 22. končnem zmagoslavju v državnem prvenstvu razrešili minuli teden po zmagi nad Ribničani, v dolenjski prestolnici pa so dosegli sedmo zmago v končnici za prvaka.

Izbranci velenjskega trenerja na celjski klopi Branka Tamšeta so temelje za novo zmago postavili že v prvi polovici tekme. Predvsem sijajno so odigrali končnico prvega polčasa, ki so jo zaključili s prepričljivim vodstvom osmih golov (24:18), v nadaljevanju pa navkljub odsotnosti nekaterih svojih nosilcev igre zanesljivo držali gostitelje na varni razdalji. Dolenjci navkljub očitni tekmovalni želji niso bili kos razigranim Celjanom v nobenem elementu igre, končni izid zgovorno priča o premoči novih-starih državnih prvakov.

V zmagoviti ekipi sta bila najbolj učinkovita nekdanji član novomeške ekipe Jan Jurečćič in Žiga Mlakar, oba sta dosegla po šest golov, v domači pa sta Leon Rašo in Jan Bevec dosegla po pet zadetkov.

Celjska ekipa bo v zadnjem krogu gostila velenjsko Gorenje, Krka pa bo gostovala v Škofji Loki. Obe tekmi bosta v petek, 25. maja.