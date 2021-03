Trebanjci slavili v Mariboru

Rokometaši Trebnja so v 21. krogu državnega prvenstva slavili v Mariboru in imajo po novi zmagi enako točk kot drugi Velenjčani, ki so se danes prebili do polfinala evropskega pokala. Do zmage sta prišla tudi Urbanscape Loka in Slovenj Gradec, Izola in Ormož pa sta remizirala. Na uvodnem obračunu kroga so vodilni Celjani zanesljivo odpravili Krko.