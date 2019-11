Velenjčani visoko nadigrali Izolčane

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Velenjčani so bili boljši od Izole. Foto: Jurij Vodušek/Sportida

Danes se je z obračunom med Izolo in Gorenjem Velenjem začel 10. krog lige NLB. Visoke zmage s 37:27 so se veselili velenjski rokometaši, ki so tako zabeležili še šesto zmago v tej sezoni. Preostale tekme bodo na sporedu konec tedna.