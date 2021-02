Danski prvaki strli Trebanjce

Trebanjski levi so spomladanski del sezone začeli z dvema prvoligaškima zmagama in utrdili drugo mesto na prvenstveni lestvici. Zdaj je po naporni evropski turneji po Švici in Nemčiji na sporedu dvojček izjemno pomembnih obračunov z Danci. Na prvem so klonili za zadetek. Potem ko so v zaključku tekme vodili z 31:30, so Dancem dopustili dva zadetka in izgubili za gol.

Po visokem zaostanku so se vrnili, povedli, a ...

Trebanjci so večji del prvega polčasu imeli vse niti igre v svojih rokah. Takoj so povedli s 3:0, v nadaljevanju pa - ob dobri igri v obrambi in bravuroznih posredovanjih vratarja Aleksandra Tomića ter z domiselno igro v napadu - večji del polčasa držali prednost dveh do štirih golov. V sami končnici prvega dela tekme so malenkostno popustili, kar so "danski gostitelji" izkoristili in v 30. minuti prvič na dvoboju Dolenjce pahnili v rezultatski zaostanek (16:17).

Izbranci Uroša Zormana so v začetku drugega polčasa izgubili rdečo nit v svoji igri, kar so njihovi tekmeci iz Hamletove deželo s pridom izkoristili in jim v 45. minuti ušli za pet golov (20:25). Trebanjci so v nadaljevanju strnili svoje vrste in nadoknadili visok zaostanek. V 56. minuti so izenačili na 29:29, dve minuti kasneje pa po golu Mihajla Radojkovića povedli z 31:30.

Varovanci Uroša Zormana so v prelomnih minutah dvoboja naredili nekaj usodnih napak. Foto: Dominik Pekeč/RK Trimo Trebnje

V prelomnih trenutkih dvoboja so Trebanjci naredili nekaj usodnih napak, 30 sekund pred koncem dvoboja pa so znova bili v zaostanku (31:32). Zormanova minuta odmora in zadnji napotki za sklepni napad niso prinesli spremembe, zaključni strel Radojkovića ni končal v danski mreži.

V trebanjski ekipi je bil najbolj učinkovit Leon Rašo s petimi goli, po enega manj sta dosegla Lan Grbič in Mihajlo Radojković.

Danci po zmagi na drugo mesto, Trebanjci ostajajo peti

Danski GOG je z zmago skočil na drugo mesto skupine D evropske lige, v kateri vodi nemški Rhein-Neckar Löwen s 15 točkami, tretji je Eurofarm Pelister z devetimi točkami, sledijo Kadetten Schaffhausen, Trimo in zadnji Grundfos Tatabanya brez točk.