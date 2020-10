Krimovke želijo pokvariti načrte nekdanji soigralki

Krimovke so na dosedanjih dveh tekmah vknjižile neodločen izid ter poraz, Francozinje pa poraz in zmago. Trener Ljubljančank Uroš Bregar opozarja predvsem na Metzovo zunanjo linijo ter krožni igralki.

"Vesel sem, da so dekleta zdrava. Glede na to, da je bil na sporedu reprezentančni premor smo imeli dovolj časa, da smo se vrnili v pogon ter nadoknadili, kar smo izgubili. Tekmec je zelo dobra ekipa. Naša naloga bo, da bomo ustavili njegovo zunanjo linijo. Francozinje so tudi zelo agresivne, predvsem v napadu," je pred odhodom v Francijo dejal Bregar.

Kapetanka Krima stavi na borbenost v obrambi

Tjaša Stanko se bo pomerila proti nekdanjim soigralkam. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Ekipi sta se v preteklosti na evropskem prizorišču že srečali, boljši medsebojni izkupiček imajo Slovenke. Nazadnje so Francozinje in Slovenke moči pomerile v sezoni 2011/12. Še pod taktirko Toneta Tislja so bile v gosteh za gol boljše Slovenke (21:20), na povratni tekmi so zabile štiri gole več (28:24).

Tudi dve sezoni pred tem so bile Slovenke obakrat boljši tekmec (37:30, 35:31), opekle so se na domači tekmi leta 2008, ko so bile Francozinje boljše z 31:26, a že na povratni tekmi je bilo slavje na strani Ljubljančank (33:29).

Nina Žabjek je izpostavila dobre individualne priprave v času karantene. Foto: Sportida

"Glede na prvi dve odigrani tekmi imamo tokrat še večjo željo, da osvojimo dve točki. Stavile bomo na borbenost v obrambi, ki je naš adut. V času karantene smo se individualno dobro pripravljale, v reprezentanci pa smo se vrnile k igri z žogo. Trdo smo trenirale, da bomo v soboto še boljše," je dobro pripravljenost vsaj besedno potrdila kapetanka Nina Žabjek.