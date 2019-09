Krimovkam prva lovorika sezone

Rokometašice Krima Mercatorja so na superpokalu Slovenije v Litiji s 27:22 premagale novomeško Krko in tako s šesto superpokalno lovoriko začele novo tekmovalno sezono. Najboljša strelka tekme je bila kapetanka Polona Barič, ki je dosegla deset zadetkov. Najkoristnejša igralka tekme je postala vratarka Antonija Mamić.

Krimovke so tudi v šesti ponovitvi superpokalnega tekmovanja dokazale, da so na domačih terenih premočne za vse nasprotnice. Po letu 2014, ko se je tekmovalna sezona prvič začela s superpokalno preizkušnjo, so ljubljanske rokometašice dvakrat nadigrale Zagorje, po enkrat pa Žalec in Celje. Krkašice so jim tokrat prvič stale nasproti, a tigrice jim niso ponudile nikakršne možnosti za morebitno presenečenje.

Krimovke so takoj po tekmi sedle na avtobus in se odpeljale proti Črni gori, kjer jih v prihodnjih dneh čaka več treningov in prijateljskih tekem s črnogorsko Budućnostjo.

