Krim Mercator v nedeljo za četrtfinale lige prvakinj

Krimovke imajo v tem tekmovanju precej več izkušenj, nenazadnje so tudi slavile v letih 2001 in 2003 ter bile še trikrat v finalu.

Vendarle pa so se to sezono za las prebile iz skupine A, ko so vpisale nujno zmago v zadnjem krogu proti CSM Bukarešti. Na koncu so bile pete v skupini z 12 točkami, toliko pa sta jih imela tudi šestouvrščeni Brest in sedmouvrščeni Bietigheim. Slednji je potegnil kratko in ostal brez nadaljevanja sezone v ligi prvakinj.

Rapid pa je novinec v ligi prvakinj, a je v skupini B zbral osem točk več kot Krim in bil četrti. Nekaj časa je kazalo, da bi lahko celo končal na enem od prvih dveh mest, ki sta neposredno vodili v četrtfinale. Doma so Romunke oddale zgolj točko, na gostovanjih pa so izgubile tri od sedmih tekem. Pred kratkim so zamenjale trenerja, po novem jih vodi Danec Kim Rasmussen, ki je leta 2016 do evropskega naslova pripeljal mestnega tekmeca Rapida - CSM Bukarešto.

Toda kot je dejal Adžić na novinarski konferenci v Ljubljani, to ne bi smelo predstavljati posebne težave, saj se v ljubljanskem taboru pripravljajo na vse možne različice. Poudarjajo, da bo ključna obramba in vračanje vanjo, saj je Rapid zelo napadalna in učinkovita ekipa, ki je tudi najboljšim tekmecem v skupini, Metzu, Györu in Esbjergu, dajala po 30 golov in več.

Tjaša Stanko Foto: Vid Ponikvar

"Rapid je vrhunska ekipa. Ne glede na to, da je to njegova prva sezona v ligi prvakinj, ima vrhunske posameznice z glavnimi vlogami v najboljših reprezentancah na svetu. Je zelo napadalno naravnana, v povprečju je dala več kot 32 golov najboljšim ekipam, ki so bile lani na zaključnem turnirju, tudi točke je osvajala proti njim, tako da bo ključna obramba in vračanje vanjo. Tako jih lahko ustavimo," je dejala Tjaša Stanko.

Ta je dodala, da so na prejšnji tekmi proti drugi bukareštanski ekipi dobile potrditev, da se lahko merijo z vsemi. "Zagotovo nam je to vlilo neko samozavest, ki jo bomo potrebovale in tudi izkoristile," je optimistična Stanko. Dodala je, da je po slogu igre Rapid drugačna ekipa kot CSM Bukarešta, ampak da se bodo pripravili na vsa možna presenečenja. Po približno pettedenskem premoru, kar zadeva ligo prvakinj, je slovenska reprezentantka dodala, da so se v tem času spočile in dobro pripravile. "Lahko rečem, da smo res dobro pripravljene," je še potrdila Stanko.

Krim ima med najboljšimi strelkami v dosedanjem delu lige prvakinj pri vrhu lestvice Jovanko Radićević (79 golov) in Darjo Dmitrijevo (76), slednja je s 65 asistencami tudi tretja med podajalkami, toda čeprav pri Rapidu ni tako izrazite strelke, je Adžić izpostavil to, da je na vseh položajih zelo učinkovit v napadu. Jovana Risović pa je dodala, da če bo pristop pravi, takšen kot proti CSM Bukarešti, potem se lahko merijo z vsakim tekmecem.

Drugi pari play-offa za četrtfinale oziroma osmine finala so Brest - Esbjerg, Storhamar - Odense in Budućnost - Ferencvaros. V četrtfinalu so že Kristiansand, Metz, Bukarešta z Elizabeth Omoregie in Györ z Ano Gros.

V primeru preboja v četrtfinale se bo Krim pomeril z znancem iz skupine, branilcem naslova Kristiansandom. Zaključni turnir četverice pa bo 3. in 4. junija v Budimpešti.

Nedeljsko tekmo bosta sodila Nemca Christian in David Hannes.

Preberite še: