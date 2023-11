Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rokometašice Krima Mercatorja bodo do poldrugega meseca dolgega premora zaradi svetovnega prvenstva na Norveškem, Danskem in Švedskem igrale še dve tekmi v ligi prvakinj, obakrat se bodo pomerile s tradicionalnimi mednarodnimi tekmicami iz francoskega Metza. Prva tekma bo v nedeljo ob 16. uri v dvorani Stožice, druga teden dni kasneje v Franciji.

Ljubljanska ekipa je po prepričljivem uvodu in treh zmagah proti poljskemu Lubinu, danskemu Esbjergu in madžarskemu Ferencvarosu na zadnjih treh tekmah osvojila točko proti norveškemu Kristiansandu, v obračunih proti danskemu Ikastu in romunskemu Rapidu iz Bukarešte pa je ostala brez njih.

Zadnji poraz slovenskih prvakinj v romunski prestolnici je prinesel nekaj slabe volje, predvsem zaradi nemočne in blede igre ter najslabše predstave v sezoni 2023/24. Na nedeljski tekmi v Stožicah ne bodo mogle računati na srednjo zunanjo igralko Nino Zulić, pod velikim vprašajem sta dve nosilki igri - ruska organizatorka igre Darja Dmitrijeva in črnogorska krožna napadalka Tatjana Brnović, zaradi zdravstvenih težav je bila prejšnji teden odsotna tudi leva zunanja igralka Tjaša Stanko.

"Metz je zelo dobro selekcionirana ekipa." Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

"Dobro selekcionirana ekipa"

"Pred nami sta dve zelo zahtevni tekmi proti izjemno močni francoski ekipi. Naredili bomo vse, da zadnjo tekmo v Ljubljani v tem letu končamo z zmago in nadaljujemo po začrtani poti. Metz je zelo dobro selekcionirana ekipa. V tej sezoni je proti Ikastu in Esbjergu doživela dva tesna poraza, druge svoje tekmice pa je zasenčila in dokazala svojo kakovost," je na današnji tiskovni konferenci dejal črnogorski trener na klopi Krima Dragan Adžić.

"Vsi vemo, da je Metz že vrsto let v samem vrhu evropskega klubskega rokometa. V 'naši hiši' vselej veljajo naša pravila, torej gremo na zmago. Pred nami je težka pot, a verjamem v svoje soigralke," je dejala 27-letna Črnogorka Itana Grbić, ki je pred prihodom v slovensko prestolnico branila barve francoskega Bresta.

"Preprečiti njihove nasprotne napade"

Francoske izkušnje ima tudi Stanko, pred leti članica francoskega Metza. "Od tedaj sta se obe ekipi precej spremenili. Ekipi se dobro poznata, odločale bodo malenkosti. Naša glavna naloga bo, da s preudarno igro v napadu preprečimo njihove nasprotne napade, v tem elementu so igralke Metza zares vrhunske in neusmiljene. Ključ do zmage bo naša igra v obrambi," je pred bližnjo tekmo v Stožicah dejala Stanko.

"Naša glavna naloga bo, da s preudarno igro v napadu preprečimo njihove nasprotne napade, v tem elementu so igralke Metza zares vrhunske in neusmiljene." Foto: Grega Valančič/Sportida

Pušnika bo zamenjal Pavlič Športna direktorica Deja Ivanović je na današnjem medijskem dogodku sporočila, da se je klub sporazumno razšel s trenerjem vratark Rolandom Pušnikom, nastalo strokovno vrzel bo zapolnil Aljaž Pavlič, ki z Adžićem sodeluje tudi v slovenski reprezentanci.

Krim Mercator je po šestih krogih s sedmimi točkami na četrtem mestu v skupini B. V vodstvu sta Ikast in Esbjerg s po desetimi, Metz je zbral osem, Vipers in Rapid po pet, Ferencvaros tri, Lubin pa je brez točk.

Drugi pari sedmega kroga so Ikast - Esbjerg, Rapid Bukarešta - Vipers Kristiansand in Ferencvaros - Zaglebie Lubin.