1. SRL, 6. krog Krimovke se veselijo, 23. naslov prvakinj je tu! Avtorji: STA,

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Rokometašice Krim Mercatorja so v današnji tekmi 6. kroga končnice lige 1. SRL za ženske (od 1. do 4. mesta) premagale Z'dežele s 37:22 (17:11). S tem so državno prvenstvo osvojile brez poraza ter dvignile 23. pokal za najboljše v Sloveniji.