Kdo je najboljši v Sloveniji?

Danes bo na sporedu veliki derbi v ligi NLB med vodilnima ekipama Celja Pivovarne Laško in Trimom iz Trebnjega. Ekipi sta v tej sezoni po tem, kar sta pokazali do zdaj, tudi glavna favorita za končni uspeh in naslov prvaka.

Pred rokometaši Celja Pivovarne Laško in Trimo iz Trebnjega je prvi veliki derbi te sezone. Na sporedu je deseti krog domačega prvenstva, ko bo v dvorano Zlatorog prišla še neporažena ekipa iz Trebnjega. Celjani so trenutno vodilna ekipa lige, saj so po devetih odigranih krogih še brez praske. Na drugi strani so Trebanjci z odigrano tekmo manj pri 15 točkah. Zabeležili so le remi proti Ribnici v zadnjem krogu. Varovanci Uroša Zormana so že v prvem krogu obračunali s prvaki iz Velenja in jih ugnali z golom razlike.

Trebanjci se bodo podali v lov za izjemno pomembni točki. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Obe ekipi sta sicer klavrno končali sezono v evropskem tekmovanju, saj sta obe izpadli že v prvem krogu kvalifikacij za evropsko ligo, kjer trenutno nastopa moštvo Gorenja. Po izpadu sta obe moštvi vse moči usmerili v domače prvenstvo, tako da se obeta napet boj za naslov prvaka vse do konca.

Vid Poteko ima težave s poškodbo. Foto: Grega Valančič/Sportida

Gostitelji imajo sicer nekaj težav s poškodbami, pod vprašajem sta nastopa Žige Mlakarja in Vida Poteka, ki sta bila poškodovana, bolezen pa je v zadnjih dneh ustavila Gala Marguča. "Čaka nas zelo, zelo zahtevna tekma. Igramo proti zelo dobri ekipi Trebnjega, ekipi, ki je lansko sezono končala pred nami na drugem mestu v Sloveniji. Zavedamo se, da moramo na tekmi dati vse od sebe, če želimo priti do tega, kar si vsi skupaj želimo. Obljubljamo borbo, zato kljub omejitvam vabimo vse naše navijače, ljubitelje rokometa, da pridejo v čim večjem številu in nam pomagajo. Mi se bomo potrudili, da jih ne razočaramo," je pred tekmo dejal strateg Celjanov Alem Toskić.

"Ne glede na razplet tekme z Ribnico smo lahko zadovoljni z osvojeno točko, zdaj pa želimo v Zlatorogu pustiti levje srce," pa je po remiju z Ribničani in pred derbijem s Celjem dejal rokometaš Trima David Didovič.

Liga NLB, 10. krog: Petek, 19. november:

20.00 Celje Pivovarna Laško - Trimo Trebnje Lestvica: 1. Celje Pivovarna Laško 9 tekem - 18 točk

2. Trimo Trebnje 8 - 15

3. Urbanscape Loka 9 - 14

4. Gorenje Velenje 9 - 13

5. Riko Ribnica 9 - 13

6. LL Grosist Slovan 9 - 8

7. Slovenj Gradec 2011 9 - 7

8. Koper 9 - 7

9. Sviš Ivančna Gorica 9 - 6

10. Dobova 9 - 6

11. Maribor Branik 9 - 6

12. Jeruzalem Ormož 8 - 5

13. Ljubljana 9 - 4

14. Herz Šmartno 9 - 2

