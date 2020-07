Jure Cvetko imenovan za direktorja rokometnega EP 2022

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Člani predsedstva Rokometne zveze Slovenije (RZS) so na današnji seji soglasno odločili, da bo Jure Cvetko direktor ženskega evropskega prvenstva 2022. Slovenija bo zaključni turnir, ki bo predvidoma med 4. in 22. novembrom 2022, priredila skupaj s Črno goro in Severno Makedonijo.

Slovenija bo v prvem delu evropskega prvenstva - na njem bo prvič v zgodovini ženskega rokometa namesto dosedanjih 16 nastopilo 24 reprezentanc stare celine, prvič pa ga bodo priredili v treh državah - gostila dve skupini prvega dela v Celju in Ljubljani, drugi dve pa bosta v Podgorici in Skopju.

Na 73. seji predsedstva #RZS so člani soglasno odločili, da se za direktorja organizacije ženskega članskega evropskega prvenstva, ki ga bo Slovenija novembra 2022 gostila z Makedonijo in Črno goro, izbere Jureta Cvetka. Čestitke in uspešno delo želimo!🤾‍♀️@EHFEURO #miSlovenci pic.twitter.com/CtJ6mAoDda — Rokometna zveza SLO (@rzs_si) July 22, 2020

Ljubljanske Stožice in skopska dvorana Boris Trajkovski bosta prizorišči glavnega dela turnirja, v slovenski prestolnici bosta na sporedu tudi obe polfinalni tekmi in odločilni tekmi za prvo in tretje mesto.

Preberite še: