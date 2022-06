Iz Poljske v Trebnje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Občutki ob povratku v domovino so odlični. Vesel sem, da smo se s Trimom dogovorili za sodelovanje. Tukaj se piše lepa zgodba, klub je organiziran in ima visoke ambicije. V naslednji sezoni želimo narediti korak višje tako v domačem prvenstvu kot Evropi. Hkrati želim upravičiti zaupanje in navijačem pokazati levje srce," je ob podpisu pogodbe dejal desnokrilni rokometaš Jan Jurečič.

Kariero je 27-letnik začel pri Krki iz Novega mesta, leta 2017 pa se je preselil k Celju Pivovarni Laško. Nato se je leta 2019 prvič preizkusil na tujem, ko je dve leti igral za francoski Dunkerque, minulo sezono pa je igral na Poljskem za Wislo.