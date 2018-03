Grega Okleščen se je pridružil Celju

Še ne 23-letni Grega Okleščen od sezone 2012/13 redno nastopa za člansko vrsto MRK Krke, kjer je do zdaj zbral 155 nastopov, v katerih je dosegel 469 zadetkov.

Z odličnimi igrami v tem dolenjskem prvoligašu si je priigral nastope v vseh reprezentančnih selekcijah, prav tako pa je za njim že nastop za člansko izbrano vrsto, ko je odigral prijateljsko tekmo proti Hrvaški.

Dveletna zvestoba z možnostjo podaljšanja

RK Celje Pivovarna Laško je z njim podpisal dveletno pogodbo z možnostjo podaljšanja še za eno sezono, ki pa bo v veljavo stopila z začetkom sezone 2019/20, do takrat pa bo nastopal za MRK Krko.

"Ob podpisu pogodbe s Celjem Pivovarno Laško so občutki izjemni. Gre za najboljši klub v Sloveniji in enega od boljših v Evropi. Tako odločitev ni bila ravno težka in potrudil se bom, da bom tukaj pokazal vse kar znam. Verjamem pa, da bom močno napredoval tudi potem, ko bom enkrat tukaj, in da se bom razvil tudi osebnostno, saj je to povsem drugačna raven, ki je do zdaj še nisem izkusil. O ciljih in podobno še ne bi govoril, saj je do mojega prihoda še kar nekaj časa, do takrat pa me čaka še veliko dela in dokazovanja v matičnem klubu, Krki, ki mi je omogočila razvoj do ravni, na kateri sem. Gotovo pa so ambicije in cilji Celja vedno visoki in veselim se, da bom v prihodnje del ekipe, ki se jih bo trudila uresničevati," je dejal Okleščen.