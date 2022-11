Slovenke za biti ali ne biti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska ženska rokometna reprezentanca bo danes ob 18. uri v Celju začela odločilno tekmo proti Srbiji za uvrstitev v drugi del tekmovanja na evropskem prvenstvu v Sloveniji, Severni Makedoniji in Črni gori.

EP v rokometu za ženske 2022 Skupina B (Celje), 3. krog Torek, 8. november:

18.00 Slovenija - Srbija

Pred izbrankami črnogorskega strokovnjaka na slovenski klopi Dragana Adžića je prvi pravi psihološki preizkus na turnirju. Na uvodnih dveh tekmah so proti favoriziranim tekmicam lahko igrale povsem brez pritiska, v teh okoliščinah pa so premagale Danke z 28:26 in izgubile proti Švedinjam z 22:33.

Slovenskim rokometašicam že neodločen izid proti Srbkinjam zagotavlja selitev v drugi del tekmovanja, ki bo med 10. in 16. novembrom v Ljubljani. V primeru poraza bo Slovenija morala počakati na razplet zadnje današnje tekme med Švedsko in Dansko, ki se bo začela ob 20.30.

V primeru zmage Švedske nad Dansko in poraza Slovenije proti Srbiji bi se naredil krog treh reprezentanc z dvema točkama. Slovenija je zaradi zmage nad Dansko z 28:26 in poraza Srbije proti Danski z 21:34 v ugodnem položaju, že morebiten remi na dansko-švedskem obračunu pa bi pomenil, da bi se Slovenija, če ostane praznih rok proti Srbiji, poslovila od domačega turnirja.

Slovenija bo v primeru današnjega remija ali zmage nad Srbijo v drugi del prenesla dve točki, nato pa jo v Stožicah čakajo obračuni z Norveško, ki si je že zagotovila napredovanje, ter najbrž s Hrvaško in Madžarsko, ki sta po dveh krogih skupine A v prednosti pred Švico. Današnja para zadnjega kroga v skupini A sta Hrvaška - Švica in Norveška - Madžarska.