Norvežanke desetič ali Danke četrtič?

Na rokometnem evropskem prvenstvu v Avstriji in Švici ter na Madžarskem bosta danes na sporedu najbolj prestižni tekmi. Ob 18. uri se bodo na Dunaju za zlato kolajno pomerile Danke in Norvežanke, ob 15.15 pa za bronasto Francozinje in Madžarke. Slovenke bodo okoli 14. ure dobile tekmice v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2025.

V avstrijski prestolnici se obeta pravi rokometni posladek v režiji skandinavskih rokometašic. Norvežanke so na letošnjem celinskem tekmovanju v nizu premagale Slovenke, Slovakinje, Avstrijke, Danke, Nizozemke, Švicarke, Nemke in Madžarke, Danke pa so edini poraz doživele prav proti današnjim finalnim tekmicam. Pred tem so v skupinskem delu tekmovanja ugnale tekmice iz Švice, Hrvaške in Ferskih otokov, v glavnem delu tekmovanja še iz Nemčije, Slovenije in Nizozemske, v polfinalu pa še Francozinje.

Norveška bo v svojem 13. finalnem obračunu na evropskih prvenstvih naskakovala jubilejno deseto zmago, Danska pa se bo po letih 1994, 1996 in 2012 skušala četrtič povzpeti na rokometni Mont Blanc.

Slovenija, ki je na letošnjem celinskem tekmovanju zasedla deseto mesto, bo današnji kvalifikacijski žreb za nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto na Nizozemskem in v Nemčiji pričakala v prvem jakostnem bobnu. V njem so tudi Švedska, Črna gora, Poljska, Romunija, Švica, Španija, Avstrija, Češka, Islandija in Ferski otoki.

Slovenija je na letošnjem celinskem tekmovanju zasedla deseto mesto. Foto: RZS

Njene možne tekmice iz drugega jakostnega bobna so Severna Makedonija, Hrvaška, Turčija, Srbija, Portugalska, Ukrajina, Slovaška, Izrael, Italija, Kosovo in Litva.

Prve kvalifikacijske tekme bodo 9. in 10., povratne pa 12. in 13. aprila prihodnje leto.

Nastop na svetovnem prvenstvu med 26. novembrom in 14. decembrom 2025 sta si že priigrali obe gostiteljici turnirja ter zadnja svetovna prvakinja Francija, na letošnjem celinskem tekmovanju pa še Norveška, Danska in Madžarska.

EP v rokometu (Ž), finale

Nedelja, 15. december:

Končni vrstni red: 1. ?

2. ?

3. ?

4. ?

5. Švedska

6. Nizozemska

7. Nemčija

8. Črna gora

9. Poljska

10. Slovenija

11. Romunija

12. Švica

13. Španija

14. Avstrija

15. Češka

16. Islandija

17. Ferski otoki

18. Severna Makedonija

19. Hrvaška

20. Turčija

21. Srbija

22. Portugalska

23. Ukrajina

24. Slovaška

