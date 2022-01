Kdo v veliki finale?

Na rokometnem evropskem prvenstvu na Madžarskem in Slovaškem se je v sredo končal drugi del tekmovanja, osrednja dvorana v Budimpešti pa bo konec tega tedna gostila najbolj prestižne tekme na turnirju. Prva polfinalna tekma med Španijo in Dansko se bo danes začela ob 18. uri, druga med Francijo in Švedsko pa ob 20.30. Še pred tem bo na sporedu tekma za peto mesto med Islandijo in Norveško.

Španija, ki je v skupini 2 v Bratislavi osvojila prvo mesto pred Švedsko, bo v madžarski prestolnici branila prvo mesto z zaključnega turnirja pred dvema letoma na Švedskem, Norveškem in v Avstriji. Pred tem je slavila tudi na Hrvaškem 2018, dvakratna svetovna prvakinja iz Tunizije 2005 in Španije 2013 pa se nadeja, da bo na letošnjem turnirju še oplemenitila svojo bero odličij na največjih tekmovanjih.

Na nasprotni strani ji bo stala Danska, ki je nekaj ranljivosti pokazala na sredinem in zanjo po rezultatski plati povsem nepomembnem dvoboju proti Franciji, ko je v zadnjih 15 minutah zapravila pet golov prednosti in doživela prvi poraz na letošnjem turnirju.

A lanski svetovni prvaki iz Egipta so na tekmi proti galskim petelinom nastopili brez svojih dveh udarnih igralcev Mikkela Hansna in Mathiasa Gidsla, v petek pa si bodo skušali izboriti finalno tekmo. V primeru polfinalne zmage bodo v nedeljo lovili tretjo zlato kolajno na EP po turnirjih na Norveškem 2008 in v Srbiji 2012.

Francozi proti Švedom

Francozi so se v sredo v velikem slogu izvili iz neprijetnega položaja proti Dancem, po zmagi pa celo zasedli prvo mesto v skupini 1. Trikratni olimpijski in sedemkratni svetovni prvaki bodo v primeru zmage nad Švedi naskakovali četrto zlato kolajno na EP, najboljši so bili tudi na turnirjih v Švici 2006, Avstriji 2010 in na Danskem 2014.

Francozi so si po pravi drami zagotovili mesto v polfinalu. Foto: Reuters

Švedska je v boju za drugo mesto v skupini 2 v Bratislavi izločila Norveško in sproščeno čaka na petkovo polfinalno tekmo proti Franciji. Vloga favorita je na strani Francije, a Švedska je znova v naletu, na Slovaškem in Madžarskem pa lahko osvoji peto zlato kolajno na turnirjih stare celine po Portugalski 1994, Italiji 1998, Hrvaški 2000 in Švedski 2002.

Pred razburljivima polfinalnima obračunoma bodo ozračje v dvorani MVM Dome, ki sprejme 20.000 gledalcev in je bila na tekmah Madžarov napolnjena do zadnjega kotička, ogreli norveški in islandski rokometaši. Pred njimi je ob 15.30 izjemno pomembna tekma za peto mesto, na kateri si bo zmagovalec izboril nastop na SP v začetku prihodnjega leta na Poljskem in Švedskem, osmoljenca pa aprila čakata dodatni kvalifikacijski tekmi.

V vseh reprezentančnih taborih pred najbolj prestižnimi tekmami upajo, da nove okužbe ne bodo dodatno oklestile njihovega igralskega kadra. Na Madžarskem in Slovaškem so imele mnoge izbrane vrste stalne boje z "nevidnim sovražnikom", mnoge od njih so zaradi tega dosegle veliko manj, kot so pričakovale.

Na EP je nastopila tudi slovenska reprezentanca in nastope končala po prvem delu tekmovanja. V skupinskem delu v Debrecenu je premagala Severno Makedonijo ter izgubila proti Danski in Črni gori. Tekmovanje je končala na 16. mestu, kar je njena najslabša uvrstitev na svojih 13 EP.