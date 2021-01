Zagorjanke za gol boljše od Koprčank

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V okrnjenem 15. krogu rokometnega državnega prvenstva za ženske, so v soboto igralke Zagorja s 23:22 premagale Ž.U.R.D. Koper. Ena tekma bo odigrana še v torek, kar tri pa so bile prestavljene na kasnejši, za zdaj še neznan termin. Med temi je tudi derbi med Krimom Mercatorjem in Krko.