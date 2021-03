Krimovke na gostovanju pri Koprčankah

Na derbiju s sredine lestvice so Zagorjanke, na svoji zadnji domači tekmi rednega dela, morale v soboto priznati premoč Celjankam. V športnem centru Ajdovščina so trenutno vodilne Mlinarke gostile rokometašice Izole in slavile s 30:25. Ptuj in Litija sta se razšla z remijem. V nedeljo so Novomeščanke s 30:24 ugnale Velenje, v torek pa so Izolčanke na zaostali tekmi ugnale Ptuj.

Državno prvenstvo, 22. krog: Sobota, 13. marec:

Zagorje : Z'dežele 22:24 (10:12)

Mlinotest Ajdovščina : Izola 30:25 (16:11)

Ptuj : Litija 23:23 (13:13) Nedelja, 14. marec:

Velenje : Krka 24:30 (11:13) Sreda, 24. marec:

19.00 Koper - Krim Mercator Zaostale tekme:

Torek, 16. marec:

Ptuj : Izola 25:30 (14:16) Torek, 23. marec:

Trgo ABC Izola : Ptuj 27:19 (13:10)

Z'dežele : Krim Mercator 24:31 (13:17) Sreda, 24. marec:

19.00 Zelene doline Žalec - Litija

