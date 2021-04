Celjski rokometaši brez upanja v Pariz

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so vse možnosti za preboj v četrtfinale evropske lige prvakov proti francoskemu PSG zapravili že na prvi tekmi v domačem Zlatorogu, ko so visoko izgubili s 24:37. V četrtek jih v dvorani Pierre de Coubertin v Parizu čaka povratna tekma, ki se bo začela ob 20.45.

Celjani so bili na prvem dvoboju pred slabim tednom v svojem hramu povsem nemočni proti Parižanom. V odsotnosti Vida Poteka, Tilna Kodrina, Filipa Ivića, Jana Grebenca, Tadeja Kljuna in Tobiasa Cvetka so že v uvodnih minutah ostali tudi brez ideologa igre Josipa Šarca, kar so imenitni tekmeci iz Pariza izkoristili in Celjane zasenčili v vseh prvinah igre.

Šarac je zaradi poškodbe kolena že končal sezono, na rokometna igrišča pa naj bi se vrnil šele konec leta. Na četrtkovi tekmi v francoski prestolnici bosta nastopila Poteko in Kodrin, morda tudi Kljun.

Strateg Celja: Bolj moramo biti potrpežljivi in odgovorni

"Na prvi tekmi v Celju smo preveč divjali, igrali prehitro in zaradi tega naredili številne napake. Vse te so Parižani kaznovali s hitrimi protinapadi in dosegali lahke gole. Na koncu je bilo tovrstnih kar 15, kar je bistveno preveč. V Parizu moramo biti veliko bolj potrpežljivi ter odgovorni, tekmo pa izkoristiti tudi za pripravo na zaključek domačega prvenstva, ko so pred nami odločilne tekme," je dejal celjski trener Tomaž Ocvirk.

"Na prvi tekmi v Celju smo preveč divjali, igrali prehitro in zaradi tega naredili številne napake. Vse te so Parižani kaznovali s hitrimi protinapadi in dosegali lahke gole," se zaveda strateg Celja Tomaž Ocvirk. Foto: Grega Valančič/Sportida

"S tega vidika je zelo pomembno, da na tej tekmi vidimo napredek na področju discipline v igri ter tudi dvig naše pripravljenosti. Cilj je torej pustiti veliko boljši vtis, kot je bil tisti prejšnji teden, in z dvignjenimi glavami zaključiti evropsko tekmovanje, ki nam je dalo veliko," je dodal Ocvirk.

Poteko: PSG se je na našo igro temeljito pripravil, kar pomeni, da nas spoštuje

"PSG se je temeljito pripravil na našo igro, to pa je dokaz, da nas spoštuje in da ničesar ne prepušča naključju. Mi smo na prvi tekmi igrali slabo, nekoliko so na to vplivale tudi poškodbe, predvsem pa nesreča Šarca na začetku tekme," je prvi obračun v Celju ocenil povratnik v celjskem moštvu Poteko.

"Na povratni tekmi želimo prikazati boljšo igro, predvsem pa sami sebi dokazati, da lahko igramo tudi proti tem največjim ekipam," je dejal Poteko. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Zavedamo se, da je razlika, ki si jo je PSG priigral v Celju, izredno visoka. Na povratni tekmi želimo prikazati boljšo igro, predvsem pa sami sebi dokazati, da lahko igramo tudi proti tem največjim ekipam," je dodal celjski krožni napadalec.

V četrtfinale lige prvakov sta se že uvrstila Barcelona in Flensburg. Španska ekipa je zanesljivo izločila norveški Elverum, nemška pa brez boja Zagreb.

Drugi pari osmine finala so Aalborg - Porto (na prvi tekmi 29:32), Kiel - Pick Szeged (33:28), Vive Kielce - Nantes (25:24), Veszprem - Vardar Skopje (41:27) in Meškov Brest - Motor Zaporožje (30:32).

